Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Spor yazarları da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, övgü dolu sözler kullandı. İşte o yazılar...
19.09.2022 09:47 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:47
ROTASYON VE JESUS - Reha Kapsal
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı. Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.
Fenerbahçe'nin bu güçlü oyununda rakibine kurduğu tuzakların en önemlisi presle kazanılan toplar sonrasında direkt Alanyaspor kalesine gidip golü bulmak.
Fenerbahçe sezonu erken açtığı için "Bunu sürdüremez", "Düşüş yaşar" gibi söylemler vardı. Bunları doğru analiz etmek gerekir. Çünkü Jorge Jesus'un çalıştığı ekip özelilkle atletik performans departmanı çok güçlü.