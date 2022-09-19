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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Spor yazarları da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, övgü dolu sözler kullandı. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
19.09.2022 09:47 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:47
Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

ROTASYON VE JESUS - Reha Kapsal

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı. Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

En önemli konu da 90 dakikaya yaydılar. Bu sürdürülebilir, rakibi bezdiren prese katılan oyunculara rolleri doğru şekilde anlatılmış. Çünkü bu yıldırıcı preste oyuncuların disiplini ve sadakatları çok önemli.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Fenerbahçe'nin bu güçlü oyununda rakibine kurduğu tuzakların en önemlisi presle kazanılan toplar sonrasında direkt Alanyaspor kalesine gidip golü bulmak.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Bunu yaparken oyun hareketliliği, pas alışkanlığı, birbirine alan kullanmaları için yer açmaları gibi önemli konu başlıkları var. Saha içinde dinamik ve statik alan yaratma becerileri çok üst seviyede.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Fenerbahçe sezonu erken açtığı için "Bunu sürdüremez", "Düşüş yaşar" gibi söylemler vardı. Bunları doğru analiz etmek gerekir. Çünkü Jorge Jesus'un çalıştığı ekip özelilkle atletik performans departmanı çok güçlü.

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