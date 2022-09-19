Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Bordo-mavililer mücadelede 2-0 geriye düşmesine karşın, uzatma dakikalarında attığı golle maçı 3-2 kazandı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı ifadelerle yorumladı ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazılar...
19.09.2022 10:06 - Son Güncelleme: 19.09.2022 10:06
YATAN DEĞİL ATAN - Zeki Uzundurukan
Haftalardır yazıyorum. Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor diye? Dün de çok kötü başladı bordo-mavililer. İlk 10 dakikada o kadar amatörce iki gol yedi ki Trabzonspor. İlk golde önce Hamsik'in sonra da Bartra'nın hatası vardı. Yenilen 2. golde ise Larsen'in kademeye girişi tam bir faciaydı.
4) Rakibe orta alanda baskı yapılmadı.
5) Rakipten uzak oynadılar, ne markaj vardı ne de rakibi bozmaya yönelik hamleler...
6) Artık Cornelius yok, ama ceza sahasına havadan ortalar yapıldı.