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Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Bordo-mavililer mücadelede 2-0 geriye düşmesine karşın, uzatma dakikalarında attığı golle maçı 3-2 kazandı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı ifadelerle yorumladı ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
19.09.2022 10:06 - Son Güncelleme: 19.09.2022 10:06
Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

YATAN DEĞİL ATAN - Zeki Uzundurukan

Haftalardır yazıyorum. Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor diye? Dün de çok kötü başladı bordo-mavililer. İlk 10 dakikada o kadar amatörce iki gol yedi ki Trabzonspor. İlk golde önce Hamsik'in sonra da Bartra'nın hatası vardı. Yenilen 2. golde ise Larsen'in kademeye girişi tam bir faciaydı.

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Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

Trabzonspor dünkü maçta neleri yanlış yaptı?

1) Özellikle ilk yarıda yine yavaş oynadı.
2) Maçın genelinde (uzatmalar hariç) ön bölgede, yani rakip ceza sahasında çoğalamadı.
3) Kanat bekleri Larsen ve Eren'in hücuma katkıları yok denecek kadar azdı.

Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

4) Rakibe orta alanda baskı yapılmadı.
5) Rakipten uzak oynadılar, ne markaj vardı ne de rakibi bozmaya yönelik hamleler...
6) Artık Cornelius yok, ama ceza sahasına havadan ortalar yapıldı.

Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

Trabzonspor neleri doğru yaptı?

1) İkinci yarının son 20 dakikasını ve uzatma dakikalarını galip geleceğine inanarak oynadı.
2) Son bölümde rakip ceza sahasında çoğalmayı bildi.
3) Pas ve sabırlı oyundan vazgeçip, hızlı top çevirdi.

Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını kaleme aldı!

4) Rakip defansın dengesini bozmak için çapraz ve ters paslar attı.
5) Son saniyeye kadar pes etmedi; yerinde oyuncu değişiklikleri yaptı.
6) Bakasetas, 10 numara pozisyonunda oynadı, daha çok şut attı.

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