Jorge Jesus’tan stoperde sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri

HÜCUM BORUSU

İki takımın ligde geçen sezon İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanırken, Alanya'daki mücadelede ise Fenerbahçe rakibini 5-2 mağlup etti... Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde yine 3'lü savunma ve hücuma dönük bir anlayışla sahada yer alması bekleniyor. Kanarya, Jorge Jesus ile ligde bu sezon evinde oynadığı üç karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.