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Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

26.08.2022 09:55 - Son Güncelleme: 26.08.2022 09:55
Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

EMRE BOL - MERHABA AVRUPA

Fenerbahçe'yi izlerken hep aklımda şu soru var. Bu kadar ofansif oynayan, orta sahayı neredeyse hiç oyalanmadan geçiş oyunuyla geçen, göze hoş gelen bu futbol Fenerbahçe'yi nereye götürür?

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Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

İlk maçtan gördük ki Austria Wien takımı Fenerbahçe'nin ayarında değil. Zaten sarı- lacivertliler adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı rakiple.

Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

İrfan Can gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Onun futbolculuk yeteneklerine söyleyecek bir şey yok. Ancak Jorge Jesus'un hızlı oynayan Fenerbahçe'sinde ne kadar şans bulabilir merak ediyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

Takım hızlı, oyuncu yavaş ya da tam tersi olduğunda bu durum sistemsel sıkıntılara yol açıyor. Aslında bu durum Serdar Dursun için de geçerli. Bu yüzden iki oyuncunun da ilerleyen haftalarda Jorge Jesus'un son çaresi olacağını düşünüyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

Dedik ya Fenerbahçe'nin 2. ve 3. bölgesinde oynayanlar hem çok hızlı hem de hızlı top çeviriyor. Bu durum rakiplerin müdahale etmesini zorlaştırıyor. Edip geç kalsan kartla karşı karşıya kalmak muhtemel.

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