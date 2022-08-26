Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
26.08.2022 09:55 - Son Güncelleme: 26.08.2022 09:55
İrfan Can gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Onun futbolculuk yeteneklerine söyleyecek bir şey yok. Ancak Jorge Jesus'un hızlı oynayan Fenerbahçe'sinde ne kadar şans bulabilir merak ediyorum.
Takım hızlı, oyuncu yavaş ya da tam tersi olduğunda bu durum sistemsel sıkıntılara yol açıyor. Aslında bu durum Serdar Dursun için de geçerli. Bu yüzden iki oyuncunun da ilerleyen haftalarda Jorge Jesus'un son çaresi olacağını düşünüyorum.