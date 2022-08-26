Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi

Takım hızlı, oyuncu yavaş ya da tam tersi olduğunda bu durum sistemsel sıkıntılara yol açıyor. Aslında bu durum Serdar Dursun için de geçerli. Bu yüzden iki oyuncunun da ilerleyen haftalarda Jorge Jesus'un son çaresi olacağını düşünüyorum.