13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli'nin hayat hikayesi
Beşiktaş, Everton'dan orta saha oyuncusu Dele Alli ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, kariyerinde bir dönem en üst seviyeleri görürken, sonrasında düşüşe geçmişti. Dele Alli'nin hayat hikayesi ise bir hayli ilginç... İşte 13 yaşında evinden ayrılan Alli'nin hayat hikayesi...
26.08.2022 11:25 - Son Güncelleme: 26.08.2022 11:42
Beşiktaş, yeni transferi Dele Alli'yi önce İstanbul'a getirdi sonrasında ise sözleşmeye imzasını attırdı.
BEŞİKTAŞ DELE ALLI'Yİ İSTANBUL'A GETİRDİ | VİDEO