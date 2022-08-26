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13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli'nin hayat hikayesi

Beşiktaş, Everton'dan orta saha oyuncusu Dele Alli ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, kariyerinde bir dönem en üst seviyeleri görürken, sonrasında düşüşe geçmişti. Dele Alli'nin hayat hikayesi ise bir hayli ilginç... İşte 13 yaşında evinden ayrılan Alli'nin hayat hikayesi...

takvim.com.tr
Yasin Mutlusan
26.08.2022 11:25 - Son Güncelleme: 26.08.2022 11:42
13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli’nin hayat hikayesi

Beşiktaş, yeni transferi Dele Alli'yi önce İstanbul'a getirdi sonrasında ise sözleşmeye imzasını attırdı.

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13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli’nin hayat hikayesi

Bir dönem piyasa değeri 100 milyon Euro'ya kadar çıkan Alli'nin kariyeri göz kamaştırırken, hikayesi yürek burkuyor.

13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli’nin hayat hikayesi

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Milton Keynes Dons'ta başlayan Alli, ilk şokunu babasının evden ayrılması ile yaşadı.

13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli’nin hayat hikayesi

Küçük yaşlarda annesinin alkol problemleri ile karşılaşan Alli, 13 yaşında evden çıkıp arkadaşının yanına taşındı.

13 yaşında başlayan bir hayat! İşte Dele Alli’nin hayat hikayesi

Ailesiyle görüşmeme kararı alan Dele, arkadaşının ailesini kendi ailesi gibi görerek büyüdü.

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