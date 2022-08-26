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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde hangi torbada?

Son dakika spor haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından gruplarda mücadele edecek takımlar netleşti. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer alacağı torbalar belli oldu. Temsilcilerimizi ilk torbadan Arsenal, Manchester United ve Roma gibi devler bekliyor... İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

26.08.2022 08:42 - Son Güncelleme: 26.08.2022 08:55
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer alacak.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i eleyerek gruplara kalma hakkını elde etmişti. Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

Bugünkü kura çekimine Fenerbahçe 3., Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'u birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Özellikle ilk torbada yer alan Arsenal, Roma, Manchester United ve Lazio grup aşamasının en güçlü takımları olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında 2. torbada da Rennes, PSV, Feyenoord gibi güçlü takımlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 8 Eylül'de start alacak. Organizasyonun finali ise Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

İşte torbalar ve rakipler...

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

1. TORBA

Roma
Manchester United
Arsenal
Lazio
Braga
Kızılyıldız
Dinamo Kiev
Olympiakos

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

2. TORBA

Feyenoord
PSV Eindhoven
Rennes
Monaco
Real Sociedad
Karabağ
Malmö
Ludogorets

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

3. TORBA

Sherif
Real Betis
Midtjylland
Bodo / Glimt
Ferencvaros
Union Berlin
Freiburg
Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

4. TORBA

Nantes
Helsinki
Sturm Graz
AEK Larnaca
Omonia
Zürich
Union Saint-Gilloise
Trabzonspor

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