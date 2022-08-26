Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde hangi torbada?
Son dakika spor haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından gruplarda mücadele edecek takımlar netleşti. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer alacağı torbalar belli oldu. Temsilcilerimizi ilk torbadan Arsenal, Manchester United ve Roma gibi devler bekliyor... İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...
26.08.2022 08:42 - Son Güncelleme: 26.08.2022 08:55
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer alacak.
Bugünkü kura çekimine Fenerbahçe 3., Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'u birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Özellikle ilk torbada yer alan Arsenal, Roma, Manchester United ve Lazio grup aşamasının en güçlü takımları olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında 2. torbada da Rennes, PSV, Feyenoord gibi güçlü takımlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 8 Eylül'de start alacak. Organizasyonun finali ise Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.
İşte torbalar ve rakipler...