Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri! Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde hangi torbada?

Bugünkü kura çekimine Fenerbahçe 3., Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'u birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Özellikle ilk torbada yer alan Arsenal, Roma, Manchester United ve Lazio grup aşamasının en güçlü takımları olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında 2. torbada da Rennes, PSV, Feyenoord gibi güçlü takımlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 8 Eylül'de start alacak. Organizasyonun finali ise Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

İşte torbalar ve rakipler...