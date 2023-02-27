Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı! O isimlere sert sözler

Takımın boyu açısından Beşiktaş çok uzun bir mesafede oynadı. Takım boyunun daha da kısalması gerek. Baskı yaparken öndeki oyuncu ile en gerideki oyuncu arasındaki mesafe daha yakın olmak durumunda. Daha kompakt bir oyun bekliyordum Beşiktaş'tan.