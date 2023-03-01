Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kanarya, rövanş maçında tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte favoriler ve Fenerbahçe'nin oranı...
01.03.2023 13:28 - Son Güncelleme: 01.03.2023 13:28
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.