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Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kanarya, rövanş maçında tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte favoriler ve Fenerbahçe'nin oranı...

01.03.2023 13:28 - Son Güncelleme: 01.03.2023 13:28
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

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Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kanarya, rövanş maçında tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da belli oldu.

İşte favoriler ve Fenerbahçe'nin oranı;

Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

3.05 - ManU

Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe...

3.60 - Arsenal

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