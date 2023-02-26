Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.