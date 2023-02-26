Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde siyah beyazlı taraftarlar depremzede çocuklar için aldıkları peluş oyuncakları sahaya attı. Yaşananların ardından sahadaki futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
26.02.2023 20:22 - Son Güncelleme: 26.02.2023 20:22
Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.