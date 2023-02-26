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Haberler Spor Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde siyah beyazlı taraftarlar depremzede çocuklar için aldıkları peluş oyuncakları sahaya attı. Yaşananların ardından sahadaki futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

26.02.2023 20:22 - Son Güncelleme: 26.02.2023 20:22
Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

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Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

Vodafone Park’ta duygusal görüntüler! Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4. dakikası 17. saniyesinde saha oyuncak doldu! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü.

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