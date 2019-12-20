Sosyal medyada derbi paylaşımları! Fenerbahçe ve Beşiktaş maç havasına girdi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki ezeli rakip de zirve mücadelesinden kopmamak için maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Maç öncesi sosyal medyada her iki kulüp de derbi paylaşımlarında bulundu.

20.12.2019 12:21 - Son Güncelleme: 20.12.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





