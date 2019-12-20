Sosyal medyada derbi paylaşımları! Fenerbahçe ve Beşiktaş maç havasına girdi
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki ezeli rakip de zirve mücadelesinden kopmamak için maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Maç öncesi sosyal medyada her iki kulüp de derbi paylaşımlarında bulundu.
FENERBAHÇE'DEN KADIKÖY MESAJI
Sarı-lacivertli ekibin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'a karşı alınan galibiyetler, atılan gollere yer verildi.
Alex'ten Kezman'a kadar birçok yerli yabancı ismin siyah-beyazlı takımın filelerine gönderdiği gollerden yapılan video, Burası Kadıköy etiketiyle paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ, KORAY'IN GOLÜYLE ATIF YAPTI
Beşiktaş'ın derbi tercihi ise Koray Avcı'nın golü oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 2004-2005 yılında 4-3 kazanılan maçta Koray Avcı'nın attığı galibiyet golünü paylaştı. Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı bu maç, Kadıköy'de kazanılan son galibiyetti.
Koray'ın golü, Kara Kartal'ın resmi Twitter hesabından, The End ifadeleriyle takipçilere sunuldu.
UNUTULMAZ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİLERİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabete damga vuran olayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerindeki unutulmaz olaylar:
Beşiktaş 4 - 2 Fenerbahçe [2009]
Ligde şampiyonluğa giden rakibine deplasmanda çelme takan Fenerbahçe, kupadaki 26 yıllık hasretine son vermek için sahadaydı. Ancak kupa, maçın ikinci yarısını domine eden ve Fenerbahçe kalesine art arda goller bırakan Beşiktaş'ın oluyordu.