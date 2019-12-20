Comolli'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim'in gözdesiydi!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi futbolcularla Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, bu sefer de Fatih Terim'in gözdesine göz dikti.
20.12.2019 10:42
- Son Güncelleme: 20.12.2019 10:42
Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek ve golcü transferi...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.
Hasan Ali'nin tekrar sakatlanması üzerine Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında da aynı sıkıntıyı yaşamamak için bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor.