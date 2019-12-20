Comolli'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fatih Terim'in gözdesiydi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi futbolcularla Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, bu sefer de Fatih Terim'in gözdesine göz dikti.

20.12.2019 10:42 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





