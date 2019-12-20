Galatasaray'ın başı FIFA ile dertte

Galatasaray'da kaos bitmiyor. Eski Başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Özbek sarı-kırmızılı kulüpten alacağı olan 20 milyon euro için haciz işlemi başlatmış ve Galatasaray'ın bankadaki gelirlerine bloke koydurmuştu. Özbek'in bu hamlesi Galatasaray'ın başını FIFA ile derde soktu.

20.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 20.12.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





