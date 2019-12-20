Galatasaray'ın başı FIFA ile dertte
Galatasaray'da kaos bitmiyor. Eski Başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Özbek sarı-kırmızılı kulüpten alacağı olan 20 milyon euro için haciz işlemi başlatmış ve Galatasaray'ın bankadaki gelirlerine bloke koydurmuştu. Özbek'in bu hamlesi Galatasaray'ın başını FIFA ile derde soktu.
20.12.2019 12:27
- Son Güncelleme: 20.12.2019 12:28
Galatasaray'ın başı eski başkan Dursun Özbek ile dertte...
Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurmuştu.
Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirdi.
MUSTAFA CENGiZ YÖNETiMiNi SUÇLADI
Fotomaç'ın haberine göre başkanlığı döneminde Galatasaray Kulübü'ne yaklaşık 20 milyon Euro kasa kolaylığı sağladığını belirten Dursun Özbek, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu suçladı.
Cengiz ile defalarca görüşmelerine rağmen, paranın geri ödenmesi konusunda en ufak bir adım atılmadığını bildirdi.