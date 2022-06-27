Sörloth'tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!
Özellikle Beşiktaş'ın gündeminde olan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth'un geleceği netleşiyor. Leipzig teknik direktörü Domenico Todesco, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de gol krallığı da bulunan yıldız futbolcunun gelecek adresi bu açıklamayla birlikte neredeyse netleşti. Sörloth'un geleceği ne olacak? Detaylar haberimizde...
27.06.2022 16:28 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:28
RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco, ligimizin dev kulüplerinin de radarında olan Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.
SAKATLIK İŞLERİ KARIŞTIRDI
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve 6 as takım, 4 altyapı oyuncusuyla hazırlıklarını sürdüren Leipzig'de son olarak Youssuf Poulsen sakatlandı. Sakatlık sonrasında konuşan Tedesco, "Bu sakatlık sonrasında Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti." dedi.
Bu açıklamanın ardından özellikle oyuncunun peşinde olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin nasıl bir rota izleyeceği merak uyandırıyor.