Vav TV İzle
Haberler Spor Sörloth'tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

Sörloth'tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

Özellikle Beşiktaş'ın gündeminde olan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth'un geleceği netleşiyor. Leipzig teknik direktörü Domenico Todesco, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de gol krallığı da bulunan yıldız futbolcunun gelecek adresi bu açıklamayla birlikte neredeyse netleşti. Sörloth'un geleceği ne olacak? Detaylar haberimizde...

27.06.2022 16:28 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:28
Sörloth’tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco, ligimizin dev kulüplerinin de radarında olan Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sörloth’tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

SAKATLIK İŞLERİ KARIŞTIRDI

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve 6 as takım, 4 altyapı oyuncusuyla hazırlıklarını sürdüren Leipzig'de son olarak Youssuf Poulsen sakatlandı. Sakatlık sonrasında konuşan Tedesco, "Bu sakatlık sonrasında Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti." dedi.

Sörloth’tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

Tedesco, "Sörloth, bizim oyuncumuz ve öyle kalacak. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth en azından bu kadarını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Sörloth’tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

SEZON BAŞI ANTRENMANINI KAÇIRACAK
Danimarka Milli Takım kampında sakatlanan ve ameliyat olmaya hazırlanan Poulsen'in sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçırması bekleniyor.

Sörloth’tan üzen haber! Teknik direktörü acı haberi verdi!

Bu açıklamanın ardından özellikle oyuncunun peşinde olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin nasıl bir rota izleyeceği merak uyandırıyor.

SON DAKİKA