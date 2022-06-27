Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir servet imparatorluğu kurdular. Portekiz milli takım yıldızı, arabalara olan düşkünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ronaldo sınırlı sayıda üretilen Bugatti aracını satın aldığı ve adeta bir servet döktüğü iddia edildi.
27.06.2022 16:31 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:31
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu tanımayanınız yoktur. Kendisi ayrıca arabalara olan düşkünlüğü ile biliniyor.