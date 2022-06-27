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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir servet imparatorluğu kurdular. Portekiz milli takım yıldızı, arabalara olan düşkünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ronaldo sınırlı sayıda üretilen Bugatti aracını satın aldığı ve adeta bir servet döktüğü iddia edildi.

27.06.2022 16:31 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:31
Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu tanımayanınız yoktur. Kendisi ayrıca arabalara olan düşkünlüğü ile biliniyor.

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

Kendisinin birbirinden lüks araçlardan oluşan bir araba koleksiyonu da var.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

Kendisi koleksiyonuna eklediği en son lüks aracı ile herkesin dudaklarını uçuklattı. Bild tarafından aktarılan bilgiye göre, yıldız futbolcu sadece 10 adet üretilen Bugatti Centodieci aracından bir tanesine sahip.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

37 yaşındaki futbolcunun bu araca sahip olan 10 şanslı kişiden biri olduğu düşünülüyor. 2020 yılında üretilen 10 araç, şanslı sahiplerine 2021 yılında teslim edildi.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını çıtayı arşa çıkardı! Görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor

Fransız otomobil üreticisi Bugatti ise alıcılardan birinin Ronaldo olup olmadığı konusunda sır verip ser vermiyor. Aracın fiyatı ise 10,5 milyon dolar...

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