Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?
Sevilla'nın transfer etmek istediği Marcao için İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdüren ve anlaşmaya yakın olan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Marcao'nun ayrılığına hazırlanan ve stoper bölgesi için eski futbolcusu Jason Denayer ile görüşen Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir isim daha ortaya atıldı.
Sevilla'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao için İspanyol ekibi ile görüşmelerini aralıksız sürdüren Galatasaray bir yandan da Brezilyalı futbolcunun gidişi sonrası savunmada sıkıntı yaşamamak için bu bölge için transfer arayışlarına devam ediyor.
Marcao'nun alternatifi olarak belirlenen isimlerden olan eski futbolcusu Jason Denayer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'ın İspanya'nın Granada takımında forma giyen Domingos Duarte'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Portekizli stoperi kadrosuna katmak için çabaladığı kaydedilirken, kulübü ile 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Duarte'nin de Dünya Kupası'nda forma giyebilmek adına daha büyük bir takımda forma giymek istediği belirtildi.