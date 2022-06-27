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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Sevilla'nın transfer etmek istediği Marcao için İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdüren ve anlaşmaya yakın olan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Marcao'nun ayrılığına hazırlanan ve stoper bölgesi için eski futbolcusu Jason Denayer ile görüşen Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir isim daha ortaya atıldı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
27.06.2022 15:38 - Son Güncelleme: 27.06.2022 15:38
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Sevilla'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao için İspanyol ekibi ile görüşmelerini aralıksız sürdüren Galatasaray bir yandan da Brezilyalı futbolcunun gidişi sonrası savunmada sıkıntı yaşamamak için bu bölge için transfer arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Sevilla'nın son olarak 12 milyon Euro'ya kadar çıktığı Marcao içn teklifini 15 milyon Euro'ya yükseltmesi halinde Brezilyalı oyuncunun transferinin bitmesine kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Kırmızılılar için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Marcao'nun alternatifi olarak belirlenen isimlerden olan eski futbolcusu Jason Denayer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'ın İspanya'nın Granada takımında forma giyen Domingos Duarte'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

İspanyol basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Portekizli stoperi kadrosuna katmak için çabaladığı kaydedilirken, kulübü ile 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Duarte'nin de Dünya Kupası'nda forma giyebilmek adına daha büyük bir takımda forma giymek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için flaş iddia! Marcao’nun yerine o mu geliyor?

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Domingos Duarte için Granada kulübü bir süre önce Espanyol'un yaptığı 2 milyon Euro'luk transfer teklifini reddetmişti.

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