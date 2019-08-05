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Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan son şampiyon Galatasaray, Kolombiyalı golcünün transferi için Mbaye Diagne'nin satışından gelecek parayı bekliyordu. Cimbom, Arabistan Ligi'nden takımların ilgisi olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilen Diagne'yle ilgili gelen haberle şoku yaşadı.

05.08.2019 20:43 - Son Güncelleme: 05.08.2019 20:44
Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'a Diagne'den kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadelede edecek olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Buna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından Mbaye Diagne satış listesine konmuştu.

Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu transferde zarar etmek istemiyor.

Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Öyle ki Diagne'ye Arabistan Ligi'nden takımların ilgisi olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti.

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