Son dakika transfer haberleri... Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan son şampiyon Galatasaray, Kolombiyalı golcünün transferi için Mbaye Diagne'nin satışından gelecek parayı bekliyordu. Cimbom, Arabistan Ligi'nden takımların ilgisi olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilen Diagne'yle ilgili gelen haberle şoku yaşadı.
05.08.2019 20:43
- Son Güncelleme: 05.08.2019 20:44
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