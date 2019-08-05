Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...
Galatasaray için şu sıralar varsa yoksa Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Taraftar onu istiyor, yönetim mesaisini onun için harcıyor. Gelecek günlerde Galatasaray'ın Falcao transferi nasıl bir seyir alacak merak edilirken diğer merak edilen detay ise Falcao'nun eşi oldu. Transferi konusunda eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği iddiaları sonra 'yeni yengeyi' ikna etmek Galatasaray taraftarlarına düştü. İşte başta Radamel Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların eşleri.
Galatasaray'da gündem tek kelimeyle 'Falcao' Taraftarlar onu istiyor, kulüp onun gelmesi için yoğun mesai harcıyor... Galatasaray'ın Kolombiyalı Radamel Falcao bilmecesinin sonunda neler olacağı merak ediliyor. Öte yandan Falcao kadar her hareketi en ince ayrıntısına kadar merak edilen bir isim daha var.