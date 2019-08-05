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Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

Galatasaray için şu sıralar varsa yoksa Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Taraftar onu istiyor, yönetim mesaisini onun için harcıyor. Gelecek günlerde Galatasaray'ın Falcao transferi nasıl bir seyir alacak merak edilirken diğer merak edilen detay ise Falcao'nun eşi oldu. Transferi konusunda eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği iddiaları sonra 'yeni yengeyi' ikna etmek Galatasaray taraftarlarına düştü. İşte başta Radamel Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların eşleri.

05.08.2019 12:41 - Son Güncelleme: 05.08.2019 14:02
Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

Galatasaray'da gündem tek kelimeyle 'Falcao' Taraftarlar onu istiyor, kulüp onun gelmesi için yoğun mesai harcıyor... Galatasaray'ın Kolombiyalı Radamel Falcao bilmecesinin sonunda neler olacağı merak ediliyor. Öte yandan Falcao kadar her hareketi en ince ayrıntısına kadar merak edilen bir isim daha var.

Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

TARAFTARDA FALCAO TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

MUSLERA'YI TAKİBE ALDI

Galatasaraylı taraftarların aşkı ise karşılıksız değil. Falcao bir yandan Muslera'yı takibe alırken bir yandan da ameliyat sonrası Falcao'nun adını sayıklayan taraftarın videosunu beğendi.

Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

Tüm bunlar olurken Falcao'nun eşi de yoğun 'Come to Galatasaray' mesajlarının bombardımanı altında

Transferi konusunda ailesininde fikri önemli olduğunu belirten Falcao'nun bu açıklaması sonrası eşi de merak ediliyor.

Galatasaray'ın gözü kulağı Falcao'da! Onun gözü ise başkasında...

İşte başta Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların merak edilen eşleri

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