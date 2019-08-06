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Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte yönetim Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu Babel, Emre Mor, Seri gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, 2 bombayı daha patlatmak üzere... İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği o isimler... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

06.08.2019 09:12 - Son Güncelleme: 06.08.2019 09:14
Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor.

Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim derinlikli bir kadro istiyor.

Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Son olarak Aslan'ın transfer gündeminin 1 numarası haline gelen Falcao transferinden de herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.

Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Fotomaç'ın haberine göre gündemdeki Falcao ve Bakayoko'nun yanında Cimbom için iki isim daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Galatasaray, kadrosunu süper yıldızlarla donatmayı sürdürüyor. Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri de Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu.

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