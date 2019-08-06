Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fatih Terim yıldız ismi istiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte yönetim Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu Babel, Emre Mor, Seri gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, 2 bombayı daha patlatmak üzere... İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği o isimler... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

06.08.2019 09:12 - Son Güncelleme: 06.08.2019 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





