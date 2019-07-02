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Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...

02.07.2019 15:51 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:06
Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues adına resmi açıklama...

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