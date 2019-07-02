Son dakika transfer haberleri... Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...

02.07.2019 15:51 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





