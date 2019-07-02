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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...

02.07.2019 15:10 - Son Güncelleme: 02.07.2019 15:14
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...

Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı

Batista

Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı

Cordoba

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