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Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Galatasaray hiç kuşkusuz en çok konuşulan ismi haline gelen Mbaye Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi çok şaşırtmıştı. Takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Diagne takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Yönetimin bu açıklamaya nasıl bir tavır alacağı beklenirken öte yandan Senegalli yıldızın gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin perde arkası…

02.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:38
Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Galatasaray geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifleri bekliyordu.

Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Gelecek para ile de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturma planlarını yapıyordu.

Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Ancak Senegalli golcü dün Instagram hesabından şok bir açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.

Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Yaşananlara isyan eden golcü, tehditkâr bir paylaşım yaptı:

BEN BİR KULÜP ARAMIYORUM

"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz.

Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler" ifadelerini kullanan Diagne için sarı-kırmızılı yönetimin bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

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