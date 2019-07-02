Açıklaması soğuk duş etkisi yaratmıştı! İşte Diagne'nin gitmekte direnmesinin nedeni

Galatasaray hiç kuşkusuz en çok konuşulan ismi haline gelen Mbaye Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi çok şaşırtmıştı. Takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Diagne takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Yönetimin bu açıklamaya nasıl bir tavır alacağı beklenirken öte yandan Senegalli yıldızın gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin perde arkası…

02.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





