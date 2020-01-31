Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

Transfer döneminin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig ve Avrupa kulüpleri üst üste bombaları patlatıyor. Sezon başında Galatasaray'ın büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Emre Mor ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını yıldız ismin Olympiakos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gideceğini duyurdu.

31.01.2020 14:21 - Son Güncelleme: 31.01.2020 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





