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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

Transfer döneminin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig ve Avrupa kulüpleri üst üste bombaları patlatıyor. Sezon başında Galatasaray'ın büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Emre Mor ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını yıldız ismin Olympiakos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gideceğini duyurdu.

31.01.2020 14:21 - Son Güncelleme: 31.01.2020 14:21
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu.

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

İki kulübün transfer konusunda anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edilirken, resmi açıklamanın birkaç detayın çözülmesi durumunda geleceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanmıştı. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Emre Mor sürprizi! Takımdan ayrılıyor

EMRE MOR'UN KARİYERİ
Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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