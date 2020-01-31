Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti. Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız. İşte Rüştü Reçber'in ve diğer futcolcuların yıllar içindeki değişimleri...

31.01.2020 22:55 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





