GaleriMagazin

Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti. Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız. İşte Rüştü Reçber'in ve diğer futcolcuların yıllar içindeki değişimleri...

31.01.2020 22:55 - Son Güncelleme:
Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in son hali görenleri şaşırtıyor. Öyle ki neredeyse tanınmaz halde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

ARDA TURAN

Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

TUNCAY ŞANLI

Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı
Efsane kaleci Rüştü Reçber'in değişimi şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İrem Derici Kocaeli konserindeki skandal sözleriyle tepki çekmişti! Canlı yayında özür diledi
İrem Derici Kocaeli konserindeki skandal sözleriyle tepki çekmişti! Canlı yayında özür diledi