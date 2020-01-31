Süper Lig ekiplerinin ara transfer raporu! Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
2019/2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ara transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Takımlar kadroların güçlendirmek, eksik mevkilerindeki ihtiyacı karşılamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekipleri, az bir süre kala bombaları patlatacak gibi görünüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin ara transfer raporu...
31.01.2020 13:00
- Son Güncelleme: 31.01.2020 13:31
Süper Lig'in ikinci yarısı tüm hızıyla sürüyor... 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi bugün saat 18.00'da sona eriyor. Peki hangi kulüp kimleri kadrosuna kattı ve hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte Fotomaç'ın derlemesinde göre Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu. (Takımlar harf sırasına göre dizilmiştir)
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