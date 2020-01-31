Süper Lig ekiplerinin ara transfer raporu! Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'in ikinci yarısı tüm hızıyla sürüyor... 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi bugün saat 18.00'da sona eriyor. Peki hangi kulüp kimleri kadrosuna kattı ve hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte Fotomaç'ın derlemesinde göre Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu. (Takımlar harf sırasına göre dizilmiştir)