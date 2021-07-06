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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp Mbaye Diagne'nin peşinde!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 3 hafta önce başlarken, Mbaye Diagne'nin İstanbul'a henüz gelmemesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli yıldız, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. Diagne de kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor.

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
06.07.2021 13:50 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:50
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp peşinde!

Yıldız futbolcu bu nedenle yönetim ve Terim'den özel izin alarak kendisine İngiltere'de kulüp arıyor. Diagne'nin menajerinin şu anda 3 kulüple masada olduğu belirtiliyor.

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp peşinde!

Bu kulüplerin Premier Lig'den Watford ve Burnley ile Championship'ten Bournemouth olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp peşinde!

Yapılan görüşmelerde hem Diagne'nin maaş isteği hem de Galatasaray'ın bonservis beklentisini karşılaşacak bir teklifin alınması için pazarlıklar yapılıyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp peşinde!

Sarı-Kırmızılı yönetimin 3-4 milyon Euro arasında bir rakamı kabul edebileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp peşinde!

3 kulüple yapılan pazarlıklarda önemli yol alındığı ve 1 hafta-10 gün içinde olumlu bir gelişme yaşanabileceği öğrenildi.