Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Diagne piyangosu! 3 kulüp Mbaye Diagne'nin peşinde!
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 3 hafta önce başlarken, Mbaye Diagne'nin İstanbul'a henüz gelmemesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli yıldız, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. Diagne de kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor.
06.07.2021 13:50
- Son Güncelleme: 06.07.2021 13:50
Yıldız futbolcu bu nedenle yönetim ve Terim'den özel izin alarak kendisine İngiltere'de kulüp arıyor. Diagne'nin menajerinin şu anda 3 kulüple masada olduğu belirtiliyor.
Bu kulüplerin Premier Lig'den Watford ve Burnley ile Championship'ten Bournemouth olduğu öğrenildi.
Yapılan görüşmelerde hem Diagne'nin maaş isteği hem de Galatasaray'ın bonservis beklentisini karşılaşacak bir teklifin alınması için pazarlıklar yapılıyor.
Sarı-Kırmızılı yönetimin 3-4 milyon Euro arasında bir rakamı kabul edebileceği belirtiliyor.
3 kulüple yapılan pazarlıklarda önemli yol alındığı ve 1 hafta-10 gün içinde olumlu bir gelişme yaşanabileceği öğrenildi.