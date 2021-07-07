Galatasaray'da rota Almanya! Aranan sol bek bulundu
Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon öncesi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde Muslera, Marcao, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Arda Turan'la sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip şimdi de yabancı futbolcu transferine yöneldi. Sol bek arayışına devam eden Galatasaray'da rota Almanya'ya çevrildi.
07.07.2021 10:45
- Son Güncelleme: 07.07.2021 10:45
Galatasaray, sol bekte direkt oynayabilecek bir sol bek arayışında. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, öte yandan bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı Alioski ve Hollandalı Van Aanholt'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı.
İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.
Alman Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol bek için bonservis pazarlığı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PSV Eindhoven maçına bu transferi yetiştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'ın bu transfer için öngördüğü maksimum bütçenin 3.5 milyon euro olduğu öğrenildi.
LUDWIG AUGUSTINSSON KİMDİR?
21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelen Hans Carl Ludwig Augustinsson, kariyerine IF Bromma takımının altyapısında başladı.
Sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag ve Werder Bremen formaları giyen Augustinsson, İsveç Milli Takımı ile 36 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.