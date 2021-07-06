Galatasaray Süper Lig'in yıldızının peşinde! Detaylar ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile kadroyu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Süper Lig'de forma giyen bir başka yıldız için devrede. İşte detaylar...

06.07.2021 13:07 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





