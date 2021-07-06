Galatasaray Süper Lig'in yıldızının peşinde! Detaylar ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile kadroyu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Süper Lig'de forma giyen bir başka yıldız için devrede. İşte detaylar...
06.07.2021 13:07
- Son Güncelleme: 06.07.2021 13:07
Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edilmesinin ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle daha masaya oturdu.
Cimbom'da Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin ayrılma ihtimaline karşı kadroya bir kanat takviyesi yapılacak.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda ilk olarak Alassane Ndao'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nen Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün Senegalli kanat oyuncusu için girişimlere başladı.
TEK TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN!
Karagümrük, oyuncunun satışından yüksek bonservis geliri beklerken, şu ana kadar tek resmi teklifin Yunan devi Olympiakos'tan geldiği kaydedildi.
Yunan ekibi, Karagümrük'e 1 milyon Euro teklif etti.