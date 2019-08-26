Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper!
Yeni sezona iestiği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala yeni isimler için görüşmeler hız kazandı. Özellikle dün oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası savunma mevkinde yaşadığı problemler gözle görülür bir hal alan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası savunmaya takviye sinyali vermişti. Galatasaray'ın gündemindeki ilk isim de belli oldu. İşte transferin detayları...
26.08.2019 21:45
- Son Güncelleme: 26.08.2019 21:59
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
İlk iki haftada yaşanan puan kayıpları Sarı-Kırmızılı camiada can sıkarken Terim yaşanan sakatlık ve cezalı isimler sonrası kadro kurmakda problemler yaşaması Galatasaraylı kurmayların transfere hız vermesine neden oldu.
Falcao'nun gelip gelmeyeceği Diagne'nin ise takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunun bir türlü netliğe kavuşmaması can sıkan bir diğer konu olarak öne çıkıyor.
Dün oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor karşılaşması sonrası konuşan Fatih Terim Falcao başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Terim, "Konu hep Falcao ama ben esasında başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımızın, yönetimimizin ellerinden geleni yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının sebepleri var. UEFA'nın kuralları var." dedi.