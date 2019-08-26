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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler

Yeteneğiyle herkesi büyüleyen ve geleceğin Maradona'sı olarak gösterilen Ariel Ortega sosyal medyayı sallıyor. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenen performansı sergileyemeyen ve kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki halini görenler inanamıyor. İşte Ariel Ortega ve diğer futbolcuların yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

26.08.2019 19:45 - Son Güncelleme: 26.08.2019 19:46
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...

Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler

Batista

Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler
Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor... İşte o görüntüler

Cordoba

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