Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve iki maçtan sadece 1 puanla ayrılan Galatasaray'da, şimdi de sakatlık şoku yaşanıyor. Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da fıtık şüphesi olduğu ve ameliyat olmasının gündeme geldiği belirtildi. Yıldız futbolcunun ameliyat olursa uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

27.08.2019 10:40 - Son Güncelleme: 27.08.2019 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





