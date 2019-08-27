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Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve iki maçtan sadece 1 puanla ayrılan Galatasaray'da, şimdi de sakatlık şoku yaşanıyor. Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da fıtık şüphesi olduğu ve ameliyat olmasının gündeme geldiği belirtildi. Yıldız futbolcunun ameliyat olursa uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

27.08.2019 10:40 - Son Güncelleme: 27.08.2019 10:40
Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da doktorların Belhanda'yla ilgili verdiği rapor, teknik direktör Fatih Terim'in tüm planlarını değiştirmesine sebep olabilir.

Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Belindeki ağrıları nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Faslı futbolcuda fıtık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Terim, ameliyat olması halinde uzun bir süre forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili son gelecek olan raporu beklemeye koyuldu.

Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

TRANSFER DE OLAMAZ
Eğer şüphelenen hastalık kesinleşirse Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor olacak. Çünkü Diagne'ye müşteri bulamayan ve alternatif satışları masada tutan sarı-kırmızılılar için Belhanda önemli bir kozdu. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası bunun gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor.

Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Bu durumda Cim-Bom Diagne'yi satamazsa başka bir futbolcuyu satmak zorunda kalacak. Bunun için de Nagatomo'nun isminin ağırlık kazandığı bildirildi.

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