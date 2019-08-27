Galatasaray'da son dakika şok sakatlık! Uzun süre sahalardan uzak kalacak
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve iki maçtan sadece 1 puanla ayrılan Galatasaray'da, şimdi de sakatlık şoku yaşanıyor. Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da fıtık şüphesi olduğu ve ameliyat olmasının gündeme geldiği belirtildi. Yıldız futbolcunun ameliyat olursa uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
27.08.2019 10:40
- Son Güncelleme: 27.08.2019 10:40
TRANSFER DE OLAMAZ
Eğer şüphelenen hastalık kesinleşirse Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor olacak. Çünkü Diagne'ye müşteri bulamayan ve alternatif satışları masada tutan sarı-kırmızılılar için Belhanda önemli bir kozdu. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası bunun gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor.
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