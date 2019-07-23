Fenerbahçe'nin efsanesi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in estetiksiz hali çok konuşuldu!

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber ve güzel eşi Işıl Reçber'in yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Nedeni ise ünlü çiftin yılları içerisindeki inanılmaz değişimi. Çiftin estetiksiz hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

23.07.2019 17:01 - Son Güncelleme: 23.07.2019 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





