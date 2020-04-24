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Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Genç yıldız takibe alındı
Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Genç yıldız takibe alındı
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında takımlar gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Futbolcular çalışmalarını evden yürütürken, yönetimler ise transfer çalışmaları yapıyor. Bir süredir Galatasaray tarafından takip edildiği iddia edilen Arjantinli genç yıldız için Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız adayına kanca takan bordo-mavili ekip ezeli rakibine transferde çalım atmak istiyor. İşte detaylar...
24.04.2020 13:41
- Son Güncelleme: 24.04.2020 13:42
Süper Lig'de bitime 8 maç kala topladığı 53 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fırtına, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Transferde önceliği forvet bölgesine veren bordo-mavililer, talipleri artan Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'ın ayrılık ihtimaline karşı en az bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.
TRABZONSPOR'DAN GAICH HAMLESİ
Arjantin basınından haberlere göre Trabzonspor, San Lorenzo forması giyen Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.