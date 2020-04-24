Haberler Galeri Spor Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Genç yıldız takibe alındı

Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Genç yıldız takibe alındı

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında takımlar gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Futbolcular çalışmalarını evden yürütürken, yönetimler ise transfer çalışmaları yapıyor. Bir süredir Galatasaray tarafından takip edildiği iddia edilen Arjantinli genç yıldız için Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız adayına kanca takan bordo-mavili ekip ezeli rakibine transferde çalım atmak istiyor. İşte detaylar...

24.04.2020 13:41 - Son Güncelleme: 24.04.2020 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





