Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo'nun garajındaki arabalar dudak uçuklatıyor

O attığı her adımlar, özel hayatıyla merak edilen bir futbol figürü Cristiano Ronaldo. Adeta bacasız bir fabrika olan Cristiano Ronaldo'nun servetinin mayıs ayı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Peki nereye gidiyor bu paralar?

Cristiano Ronaldo'nun en büyük tutkularından birinin lüks araçlar, favori markasının Bugatti olduğu biliniyor. Peki Ronaldo'nun lüksü kafaların alamayacağı garajına bakmaya ne dersiniz?