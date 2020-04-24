Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo'nun garajındaki arabalar dudak uçuklatıyor
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo'dan şu günlerde koronavirüs nedeniyle uzakta kaldık. Ancak o spor gündemi yerine magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde karantina için dudak uçuklatan bir kira bedeliyle ev kiralayan Ronaldo için bu bedel bir şey değil. Çünkü bundan daha fazlası garajında yatıyor. Bir araba tutkunu olan Cristiano Ronaldo'nun hepimizi kıskandıran araçlarını sizler için derledik. İşte bir zenginin malı züğürdün çenesini yorar haberi...
O attığı her adımlar, özel hayatıyla merak edilen bir futbol figürü Cristiano Ronaldo. Adeta bacasız bir fabrika olan Cristiano Ronaldo'nun servetinin mayıs ayı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Peki nereye gidiyor bu paralar?
Cristiano Ronaldo'nun en büyük tutkularından birinin lüks araçlar, favori markasının Bugatti olduğu biliniyor. Peki Ronaldo'nun lüksü kafaların alamayacağı garajına bakmaya ne dersiniz?