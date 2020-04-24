Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...
Gelecek yıl şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz transfer sezonunun gözdesi Kolarov'un adı bir kez daha masaya geldi. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan ve sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe Sırp yıldızla o eksiği kapatmayı planlarken, transfer bir kez daha çıkmaza girdi. İşte detaylar...
24.04.2020 12:02
- Son Güncelleme: 24.04.2020 12:02
Sarı-lacivertli camianın uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında yeniden listeye alan yönetimin planı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sekteye uğradı.
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Fenerbahçe sezon başı transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak alamadığı Aleksandar Kolarov'u yeni sezon kadrosuna dahil etmek istiyordu.
Yaz ayında İstanbul'a kadar gelen Sırp futbolcu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmıştı. Kolarov'un bonservis bedeli olmadan ayrılması üzerine plan yapan yönetim burada yanıldı.
Ardından Roma'yı ikna süreci başladı.Belli bir bonserviste anlaşılsa da bu sefer 34 yaşındaki oyuncudan indirim istenince transfer tıkandı.Bu transferin olmayışı belki de şampiyonluğa sebep oldu.
Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı. Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.