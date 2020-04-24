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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Gelecek yıl şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz transfer sezonunun gözdesi Kolarov'un adı bir kez daha masaya geldi. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan ve sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe Sırp yıldızla o eksiği kapatmayı planlarken, transfer bir kez daha çıkmaza girdi. İşte detaylar...

24.04.2020 12:02 - Son Güncelleme: 24.04.2020 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





