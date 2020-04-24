RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Gelecek yıl şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz transfer sezonunun gözdesi Kolarov'un adı bir kez daha masaya geldi. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan ve sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe Sırp yıldızla o eksiği kapatmayı planlarken, transfer bir kez daha çıkmaza girdi. İşte detaylar...

24.04.2020 12:02 - Son Güncelleme: 24.04.2020 12:02
Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Sarı-lacivertli camianın uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında yeniden listeye alan yönetimin planı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sekteye uğradı.

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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Fenerbahçe sezon başı transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak alamadığı Aleksandar Kolarov'u yeni sezon kadrosuna dahil etmek istiyordu.

Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Yaz ayında İstanbul'a kadar gelen Sırp futbolcu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmıştı. Kolarov'un bonservis bedeli olmadan ayrılması üzerine plan yapan yönetim burada yanıldı.

Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Ardından Roma'yı ikna süreci başladı.Belli bir bonserviste anlaşılsa da bu sefer 34 yaşındaki oyuncudan indirim istenince transfer tıkandı.Bu transferin olmayışı belki de şampiyonluğa sebep oldu.

Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde bir şok daha! Bu kez de...

Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı. Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.

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