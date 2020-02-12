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Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı ancak tartışmalar bitmedi. Haftanın en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon haftaya damga vurdu. Yaşanan bu olayın ardından yetkililer maçta yaşanan VAR konuşmalarının kayıtlarını dinledi. İşte o detaylar...

12.02.2020 11:29 - Son Güncelleme: 12.02.2020 11:29
Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in talimatı ile Video Asistan Hakemi (VAR) kayıtlarının ilk kez dinlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, yine ilk defa bir hakemin cezai yaptırımla karşı karşıya kalması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

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Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Ligin 21. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında konuk takım oyuncusu Mustafa Pektemek'in topu elle oynadığı anda hakem Ümit Öztürk'ü uyarmadığı için fatura VAR hakemi Serkan Tokat'a kesildi.

Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Pozisyona hakim olan Öztürk'e de ceza çıkacağı bildirildi.Bugüne kadar kulüplerden gelen "VAR kayıtları dinlensin" şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) talimatlarını hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu, tavrını değiştirdi ve Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Söz konusu maçın görüntülerini izleyen ve VAR konuşmalarını dinleyen MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen, Serkan Tokat ile Ümit Öztürk'ü hatalı buldu.

Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda

Tokat'ı İstanbul'a çağıran ve savunmasını isteyen MHK'nin, deneyimli hakeme uzunca bir süre maç vermeyeceği, 2020 yılı başında FIFA kokartını aldığı hakem Ümit Öztürk'ü ise bir kaç hafta dinlendireceği öğrenildi.

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