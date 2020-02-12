Son dakika spor haberleri | TFF'den flaş VAR hamlesi! Kayıtlar dinlendi, ceza yolda
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı ancak tartışmalar bitmedi. Haftanın en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon haftaya damga vurdu. Yaşanan bu olayın ardından yetkililer maçta yaşanan VAR konuşmalarının kayıtlarını dinledi. İşte o detaylar...
12.02.2020 11:29
- Son Güncelleme: 12.02.2020 11:29
Pozisyona hakim olan Öztürk'e de ceza çıkacağı bildirildi.Bugüne kadar kulüplerden gelen "VAR kayıtları dinlensin" şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) talimatlarını hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu, tavrını değiştirdi ve Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi.
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