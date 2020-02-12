Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak Fenerbahçe'ye transfer edilen ve sergilediği performans ile dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriç için yeni bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde de birçok kulüple adı anılan Kosovalı golcü için İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Vedat'ı izlemek için Kadıköy'e geldiği belirtildi.

12.02.2020 14:03 - Son Güncelleme: 12.02.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





