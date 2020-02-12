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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak Fenerbahçe'ye transfer edilen ve sergilediği performans ile dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriç için yeni bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde de birçok kulüple adı anılan Kosovalı golcü için İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Vedat'ı izlemek için Kadıköy'e geldiği belirtildi.

12.02.2020 14:03 - Son Güncelleme: 12.02.2020 14:04
Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez dünya devi devreye girdi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

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Fotomaç'ın İngiliz medyasından derlediği habere göre Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı golcüyü Kadıköy'de izlettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

Öte yandan Solskjaer'in, Vedat'ın adeta yıldızlaştığı İngiltere-Kosova karşılaşmasını da stattan takip ettiği aktarıldı. Haberin detaylarında Norveçli teknik adamın, Vedat Muriç'i, Rashford'a alternatif olarak gördüğü yazıldı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç için Manchester United devrede! Kadıköy'e geldiler

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Premier Lig menajerlerinin dikkatle takip ettiği Vedat Muriç için Burnley'in 21 milyon euroyu gözden çıkarttığı vurgulanırken, Aston Villa'nın da yıldız golcü için devrede olduğu belirtildi.

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