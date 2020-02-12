Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i...

TUZLA'YI ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.