Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i...
Süper Lig'de üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak zirve mücadelesinde iddialı duruma gelen Galatasaray, kupada 2-0'ın rövanşında evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Turu geçmesi için en az 3 farklı skorla kazanması gereken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in rotasyon yerine sürpriz yaparak as kadroyla sahaya çıkacağı öğrenildi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...
Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirveye adım adım yaklaşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir sınava çıkıyor. Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, saat 20.30'da formda rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Cimbom'un turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bugün as kadrosu ile sahaya çıkması bekleniyor.
TUZLA'YI ELEMİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.