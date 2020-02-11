Son dakika spor haberleri | Muriç için İtalyan devi devrede! İşte Lazio'nun yapacağı teklif
Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılan ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, dev kulüplerin radarına girdi. Serie A'da zirve mücadelesi veren Lazio'nun önümüzdeki sezon golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Laziolu yetkililerin sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edilirken, Fenerbahçe'ye Muriç için yapılacak teklif de belli oldu.
11.02.2020 09:15
- Son Güncelleme: 11.02.2020 09:15
Vedat Muriç Avrupa devlerini peşine taktı... Yaz transfer sezonunda Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanarak Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe'ye sezon sonu teklif yağacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kosovalı golcü, Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra, milli takımda da etkili bir futbol ortaya koydu ve Avrupa pazarında ismini iyiden iyiye duyurmaya başladı.
İngiltere Premier Lig'den Tottenham, Aston Villa, Burnley ve Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Vedat Muriç için bu kez de İtalyan devi düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon golleriyle dikkat çeken Vedat Muriç için Lazio da devreye girdi. İtalyan kulübünün gelecek sezonki hedefleri için Kosovalı forveti kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Bu sezon İtalya Ligi Serie A'nın sivrilen takımlarından olan Lazio, Inter ve Juventus'la birlikte zirve yarışında bulunurken, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında gol bölgesinde Vedat Muriç'in önemli bir yer teşkil ettiği belirtildi.