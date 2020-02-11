Son dakika spor haberleri | Muriç için İtalyan devi devrede! İşte Lazio'nun yapacağı teklif

Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılan ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, dev kulüplerin radarına girdi. Serie A'da zirve mücadelesi veren Lazio'nun önümüzdeki sezon golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Laziolu yetkililerin sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edilirken, Fenerbahçe'ye Muriç için yapılacak teklif de belli oldu.

11.02.2020 09:15 - Son Güncelleme: 11.02.2020 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





