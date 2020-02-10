Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek
Türk futbol tarihinin hem didişen hem ayrılmaz iki takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda birbirlerinin tarihlerine de etki ettiler. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor. Daha önce defalarca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak istediği ancak birinin yüzünün güldüğü transfer haberlerini defalarca kez okuduk. Ancak bu kez durum farklı. Bu kez Galatasaraylı isim aldı kendi elleriyle o yıldız ismi Fenerbahçe'nin kapısına götürdü...
ONU FENERBAHÇE'YE BİR GALATASARAYLI GETİRDİ
Takvim yaprakları 1947 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden biri ilk kez çubuklu formayı giydi. Bu transferin asıl nedenlerinden biri de bir Galatasaraylıydı.
13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Lefter Küçükandonyadis nam-ı diğer 'Ordinaryüs' Türk futboluna hem de Fenerbahçe tarihine derin izler bıraktı.