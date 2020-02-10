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Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

Türk futbol tarihinin hem didişen hem ayrılmaz iki takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda birbirlerinin tarihlerine de etki ettiler. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor. Daha önce defalarca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak istediği ancak birinin yüzünün güldüğü transfer haberlerini defalarca kez okuduk. Ancak bu kez durum farklı. Bu kez Galatasaraylı isim aldı kendi elleriyle o yıldız ismi Fenerbahçe'nin kapısına götürdü...

10.02.2020 17:23 - Son Güncelleme: 10.02.2020 17:48
Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

Türkiye'nin en köklü rekabetlerinden biri; Galatasaray-Fenerbahçe... Hala stadları dolduran, hala taraftarlar arasında tatlı bir çekimeye sebep olan bu rekabet hem saha dışında hem saha içinde yaşanıyor malumunuz.

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Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

Peki Fenerbahçe'nin o sembol ismini sarı-lacivertli renklere bağlayan kişinin bir Galatasaraylı olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkiye'nin futbol tarihini değiştiren o olay.

Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

ONU FENERBAHÇE'YE BİR GALATASARAYLI GETİRDİ

Takvim yaprakları 1947 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden biri ilk kez çubuklu formayı giydi. Bu transferin asıl nedenlerinden biri de bir Galatasaraylıydı.

13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Lefter Küçükandonyadis nam-ı diğer 'Ordinaryüs' Türk futboluna hem de Fenerbahçe tarihine derin izler bıraktı.

Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

Fenerbahçe'nin sembol ismi Lefter'in kariyerinin en önemli noktası ise bir Galatasaraylı futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferine önayak olmasıydı. Futbola Büykada Gençlik Kulübü'nde başlad Lefter ardından Taksim Kulübü'nde yıldızı parladı. 1943 yılında ise askere gitti.

Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı o isim yapmış! Şaşırtan gerçek

Diyarbakır'da askerliği süresince yine futbola devam etti ve Diyarbakır Karması'nda oynadı. Aynı takımda o dönem Göztepeli sol bek Ruhi KaradumaN da forma giyiyordu.

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