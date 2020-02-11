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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından tartışmalar sürüyor. Maçın son dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Fenerbahçeliler hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'a ateş püskürürken, MHK Başkanı Zekeriya Alp VAR kayıtlarını dinledi. Kayıtların dinlenmesinin ardından VAR ve AVAR hakemine ceza geleceği öğrenildi.

11.02.2020 09:37 - Son Güncelleme: 11.02.2020 09:37
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

Süper Lig'de dün belki de bir ilk yaşandı...

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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

Hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir'le görüştü.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

Hürriyet'in haberine göre raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

ÇOK KRİTİK İKİ POZİSYON
Bununla beraber raporda, Alanya'nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk'ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu.

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