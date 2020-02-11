Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.