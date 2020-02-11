Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi! Tarihi ceza yolda...
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından tartışmalar sürüyor. Maçın son dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Fenerbahçeliler hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'a ateş püskürürken, MHK Başkanı Zekeriya Alp VAR kayıtlarını dinledi. Kayıtların dinlenmesinin ardından VAR ve AVAR hakemine ceza geleceği öğrenildi.
11.02.2020 09:37
- Son Güncelleme: 11.02.2020 09:37
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