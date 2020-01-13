GaleriSpor

Son dakika: Merih Demiral'ın sakatlığı belli oldu | Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı!

Juventus - Roma maçında kahreden görüntü! Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Milli yıldızın bugün yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

13.01.2020 13:38 - Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32
Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

Merih Demiral, takımın Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Merih Demiral'ın son durumu belli. Genç yıldızdan kara haber geldi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

MERİH MR İÇİN SAĞLIK MERKEZİNDE!

Milli yıldızımız Merih Demiral, MR çekilecek kliniğe saatler önce ulaştı. Ardından kötü haber geldi.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

Gelen son dakika açıklamasına göre Merih Demiral'ın çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

'ÇABUK DÖN!'

Öte yandan Merih Demiral'a meslektaşlarından destek mesajları yağıyor. Onlardan biri de Çağlar Söyüncü oldu.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!