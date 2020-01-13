Son dakika: Merih Demiral'ın sakatlığı belli oldu | Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı!
Juventus - Roma maçında kahreden görüntü! Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Milli yıldızın bugün yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
13.01.2020 13:38
- Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32
Merih Demiral, takımın Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Merih Demiral'ın son durumu belli. Genç yıldızdan kara haber geldi.
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