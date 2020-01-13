Milli yıldızımız Merih Demiral, MR çekilecek kliniğe girerken görüntülendi 13.01.2020 13:32

Juventus - Roma maçında kahreden görüntü! Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Merih Demiral'ın takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'dan Merih'e destek mesajı gelirken, şimdi tüm gözler Merih'in MR sonuçlarında. Öte yandan Corriere dello Sport'a göre durum hayli ciddi.

Merih Demiral, takımın Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Juventus'tan henüz net bir açıklama gelmezken tüm gözler Merih Demiral'ın MR sonuçlarında.

MERİH MR İÇİN SAĞLIK MERKEZİNDE!

Milli yıldızımız Merih Demiral, MR çekilecek kliniğe ulaştı. Corriere dello Sport'a göre Merih Demiral'in diz bağlarıyla ilgili ciddi problem var. Resmi açıklama bekleniyor.

'ÇABUK DÖN!'

Öte yandan Merih Demiral'a meslektaşlarından destek mesajları yağıyor. Onlardan biri de Çağlar Söyüncü oldu.

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DYBALA: DAHA GÜÇLÜ VE ERKEN DÖNECEKSİN

Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus'ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt'i oyuna soktu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum" dedi.

"İLK İZLENİMİM CİDDİ BİR SAKATLIK OLDUĞU YÖNÜNDE"

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.