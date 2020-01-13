Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...
Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor... Bir ölüm haberi de Avustralya'dan geldi. Yaklaşık bir haftadır kayıp olan 21 yaşındaki genç futbolcunun akıbeti ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre genç futbolcuyu köpek balıkları parçaladı.
Hastings College forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Eric Birighitti, Avustralya'nın güneybatısında bulunan Twilight Sahili'nde uğradığı köpekbalığı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için okyanus kıyısına giden genç sporcudan günlerdir haber alınamıyordu.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Ayrıca bazı görgü tanıkları, Birighitti'nin vücudunun parçalarının kıyıya vurduğunu aktardı.
Yerel bir televizyon olan 9 News'a konuşan görgü tanığı Alison Walker, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördü. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü" ifadelerini kullandı.