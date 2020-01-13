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Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor... Bir ölüm haberi de Avustralya'dan geldi. Yaklaşık bir haftadır kayıp olan 21 yaşındaki genç futbolcunun akıbeti ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre genç futbolcuyu köpek balıkları parçaladı.

13.01.2020 14:42 - Son Güncelleme: 13.01.2020 14:49
Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

Hastings College forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Eric Birighitti, Avustralya'nın güneybatısında bulunan Twilight Sahili'nde uğradığı köpekbalığı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için okyanus kıyısına giden genç sporcudan günlerdir haber alınamıyordu.

Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eric Birighitti'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

Yerel basında yer alan haberlere göre; Birighitti'nin cesedinin bulunduğu gün kıyıda büyük beyaz köpekbalıkları görüldü.

Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Ayrıca bazı görgü tanıkları, Birighitti'nin vücudunun parçalarının kıyıya vurduğunu aktardı.

Yerel bir televizyon olan 9 News'a konuşan görgü tanığı Alison Walker, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördü. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar köpekbalıklarına karşı uyarıldı ve sahile gitmeme çağrısı yapıldı.

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