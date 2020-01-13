Ünlü futbolcu günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı... Köpek balıkları parçalamış...

Futbol dünyası son dönemlerde birbirinin peşi sıra gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor... Bir ölüm haberi de Avustralya'dan geldi. Yaklaşık bir haftadır kayıp olan 21 yaşındaki genç futbolcunun akıbeti ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre genç futbolcuyu köpek balıkları parçaladı.

13.01.2020 14:42 - Son Güncelleme: 13.01.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





