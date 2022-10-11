Trabzonspor - Kasımpaşa maçı sonrası Yusuf Yazıcı'ya şok eleştiri: Hiç hazır değil
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, sahadan beraberlikle ayrıldı. Golsüz eşitlikle biten mücadele sonrası taraftarlar bordo-mavili futbolculara tepki gösterdi. Spor yazarları da karşılaşmayla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
Durağanlık eğer postmodern bir sanatsa, bu oyunu bir sanat olarak tasvir edebiliriz. Hepsi bu. Derinlik, tempo, dinamizm Trabzonspor'un ilanını henüz vermediği diğer kayıpları. Bulanların güzel futbol namına...
İkinci yarıda Siopis yerine Djaniny hamlesiyle Trabzonspor hücumda biraz daha kalabalık olursam belki rakibi hataya zorlarım diye düşündü.
Kiralık bir oyuncu olmasa, Trabzonspor'un yeni orta saha kurgusu onun etrafında şekillenmeli diyebilirdim. Oyunun son 10 dakikası ihtiyacı olan dinamizmin kırıntılarını sergileyen Trabzonspor'un rakibi nasıl boğduğu dikkat çekiciydi.
Bu tempoyu neden daha diri iken sağlamadığı ise ayrı bir mesele.
Bir bütün olarak formsuz olan Trabzonspor, bir bütün olarak özeleştiri yapmalı.
Gerçek bir özeleştiri, yani sahada karşılığı görülen özeleştirilerden.
Yense liderliğe uzanacağı bir maçta 11 tercihleriyle ve değişiklikleriyle başlamalı bu özeleştiri.