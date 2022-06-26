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Haberler Spor Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir çalım daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir çalım daha!

Son dakika spor haberleri: Transfer çalışmalarına titizlikle devam eden ve Fenerbahçe'nin de istediği Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak ilk bombayı patlatan Galatasaray, sarı lacivertlilere bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sırada yer alan William Carvalho için Cimbom da devreye girdi. Oyuncunun istediği ücreti yüksek bulan Fenerbahçe, Portekizli yıldızın yıllık ücretinde indirim yapmak için çabalıyordu. Carvalho Fenerbahçe'de mi yoksa Galatasaray'da mı forma giyecek? Detaylar haberimizde...

26.06.2022 13:47 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:47
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir çalım daha!

Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir çalım daha!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kazımcan Karataş'ın transferini bitirme noktasına getiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir çalım daha!

Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde son anda devreye girerek oyuncuyu ikna eden sarı kırmızılılar, oyuncuyu ve Konyaspor'u ikna ederek transferi bitirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir çalım daha!

CARVALHO İSTENİYOR

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Real Betis oyuncusu William Carvalho ile ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan bir çalım daha!

DEV TRANSFER ÇALIMI

27 yaşındaki stoper ile 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Galatasaray, Carvalho'yu da kadrosuna katarak ezeli rakibine karşı dev bir transfer çalımı daha yapmaya hazırlanıyor.

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