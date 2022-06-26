Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan bir çalım daha!
Son dakika spor haberleri: Transfer çalışmalarına titizlikle devam eden ve Fenerbahçe'nin de istediği Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak ilk bombayı patlatan Galatasaray, sarı lacivertlilere bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sırada yer alan William Carvalho için Cimbom da devreye girdi. Oyuncunun istediği ücreti yüksek bulan Fenerbahçe, Portekizli yıldızın yıllık ücretinde indirim yapmak için çabalıyordu. Carvalho Fenerbahçe'de mi yoksa Galatasaray'da mı forma giyecek? Detaylar haberimizde...
26.06.2022 13:47 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:47
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kazımcan Karataş'ın transferini bitirme noktasına getiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.
Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde son anda devreye girerek oyuncuyu ikna eden sarı kırmızılılar, oyuncuyu ve Konyaspor'u ikna ederek transferi bitirmişti.
CARVALHO İSTENİYOR
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Real Betis oyuncusu William Carvalho ile ilgileniyor.
DEV TRANSFER ÇALIMI
27 yaşındaki stoper ile 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Galatasaray, Carvalho'yu da kadrosuna katarak ezeli rakibine karşı dev bir transfer çalımı daha yapmaya hazırlanıyor.