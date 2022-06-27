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Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

Galatasaray transfer haberleri... Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezonda geçen sezon olduğu gibi gol sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray'da etkili bir forveti takıma getime çalışmaları hız kazandı. Diagne veya Gomis'ten en az biriyle yollarını ayımak için görüşmelere başlayan Galatasaray'da, Mostafa Mohamed için de Fransız ve İspanyol ekipleri devrede. Mutlak bir forvet transferi yapacak olan sarı kırmızılılar, aradığı golcüyü Hırvatistan'da buldu. Peki kim bu forvet? Detaylar haberimizde...

27.06.2022 09:55 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:44
Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

Dursun Özbek'in takımın başına gelmesinin ardından teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan ve ilk transfer olarak Fenerbahçe'ye çalım atarak Abdülkerim Bardakcı'yı takıma kazandıran Galatasaray'da hedef forvet transferi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

Geride bıraktığımız sezonda bulduğu gol fırsatlarını cömertçe harcayan Galatasaray, bu sezon aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

GOL MAKİNESİ GELECEK

Bu sebeple gol yollarında etkin bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, tabiri caizse 'gol makinesi' almaya hazırlanıyor.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Hırvat Ligi ekiplerinden Hajduk Split'te forma giyen futbolcu Marko Livaja, Aslan tarafından takibe alındı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!

Fotomaç'ın haberine göre, Gomis ve Diagne ile ayrılık görüşmelerine başlayan Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Marko Livaja'yı istiyor.

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