Galatasaray transfer haberleri: Cimbom aradığı forveti buldu!
Galatasaray transfer haberleri... Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezonda geçen sezon olduğu gibi gol sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray'da etkili bir forveti takıma getime çalışmaları hız kazandı. Diagne veya Gomis'ten en az biriyle yollarını ayımak için görüşmelere başlayan Galatasaray'da, Mostafa Mohamed için de Fransız ve İspanyol ekipleri devrede. Mutlak bir forvet transferi yapacak olan sarı kırmızılılar, aradığı golcüyü Hırvatistan'da buldu. Peki kim bu forvet? Detaylar haberimizde...
27.06.2022 09:55 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:44
Dursun Özbek'in takımın başına gelmesinin ardından teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan ve ilk transfer olarak Fenerbahçe'ye çalım atarak Abdülkerim Bardakcı'yı takıma kazandıran Galatasaray'da hedef forvet transferi...
Geride bıraktığımız sezonda bulduğu gol fırsatlarını cömertçe harcayan Galatasaray, bu sezon aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Gomis ve Diagne ile ayrılık görüşmelerine başlayan Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Marko Livaja'yı istiyor.