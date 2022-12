Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek’e Avrupa’dan teklif mi var? Menajerinden flaş açıklama

"JESUS'UN FİKİRLERİNE ÇOK SAYGI DUYUYOR"

İsmail Yüksek'in 11'de düzenli oynamak gibi bir hedefi olduğunu da belirten Bozkurt, "Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak onun için önemli. Her zaman 11'de görev alacakmış gibi çalışıyor. Jesus'un fikirlerine, eleştirilerine her zaman saygı duyuyor. Zaten aralarında da çok iyi bir iletişim var" açıklamasını yaptı.