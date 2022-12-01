Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek’e Avrupa’dan teklif mi var? Menajerinden flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, üst düzey performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, futbolcunun adı transferde birçok Avrupa takımı ile de anılmaya başlandı. Sarı-Lacivertli futbolcunun menajeri Emrah Bozkurt, uzun vadede Avrupa'da olmayı hedefleyen İsmail Yüksek'in geleceği ile ilgili son durumu TAKVİM'e açıkladı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizen Bozkurt, "Jorge Jesus ile iletişimi çok iyi. İsmail kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir futbolcu. Fenerbahçe ruhuna uygun bir şekilde oynamaya gayret ediyor. Taraftarlar da İsmail'e tevecchüh gösteriyor, desteğini esirgemiyor. Şu anda takıma ve şampiyonluğa konsantre" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA TAKIMLARI İLE ANILMASI NORMAL"
İtalyan ekibi Inter'in İsmail Yüksek'i transfer etmek istediği ve 10 milyon euro teklif yaptığı yönündeki haberler için futbolcunun menajeri, "İsmail Yüksek başarılı bir futbolcu. Adının Avrupa'dan takımlarla anılması normal. Kendisine birçok takımın ilgisi de var. Ayrıca bu onu motive ediyor. Resmi bir teklif gelirse kulüp bizimle paylaşacaktır" açıklamasını yaptı.
"JESUS'UN FİKİRLERİNE ÇOK SAYGI DUYUYOR"
İsmail Yüksek'in 11'de düzenli oynamak gibi bir hedefi olduğunu da belirten Bozkurt, "Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak onun için önemli. Her zaman 11'de görev alacakmış gibi çalışıyor. Jesus'un fikirlerine, eleştirilerine her zaman saygı duyuyor. Zaten aralarında da çok iyi bir iletişim var" açıklamasını yaptı.
"MİLLİ TAKIM İÇİN DE BİR KAZANIM"
Bilindiği üzere İsmail Yüksek, başarılı performansının ardından Türkiye Milli Takımı forması ile UEFA Uluslar Ligi'nde de boy gösterdi. 2 maçta 1 gol atan İsmail Yüksek'in Ay-Yıldızlı formayı giymesi hakkında Emrah Bozkurt, "Milli Takım her Türk evladının oynamak istediği, hizmet vermek istediği bir yer. İsmail, milli formaya uzun yıllar hizmet edecek. İsmail'in milli takım adına da büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
SÖZLEŞME DURUMU-
Fenerbahçe taraftarlarının sevdiği ve destek verdiği isimlerden biri olan İsmail Yüksek'in Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam edecek. 23 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve önlibero pozisyonlarında oynayabiliyor. Yüksek, daha önce Bursaspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Gölcükspor ve Yıldırım Belediye takımlarında da oynamıştı.