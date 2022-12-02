Galatasaray’ın yıldızı Mertens’e Dünya Kupası’nda taraftardan ağır hakaret

Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan ve Dünya Kupası'nı gol atamadan tamamlayan Mertens ile ilgili So Foot Dergisi, "Kayıp küçük bir Belçikalı daha, fakat bu sefer Marc Dutroux (çocuk tacizcisi, seri katil)'nun bir suçu yok" ifadelerini kullandı.