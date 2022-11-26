Lyon’dan Sacha Boey'e teklif! Dursun Özbek ve kurmayları reddetti





SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2021-22 sezonunda Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilen Boey, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Sacha Boey, taraftarların da beğendiği isimler arasında.

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