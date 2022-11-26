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    Lyon’dan Sacha Boey'e teklif! Dursun Özbek ve kurmayları reddetti

    Galatasaray, Fransız ekibi Lyon’dan Sacha Boey için teklif aldı. Dursun Özbek ve kurmayları Boey’i bırakmak istemediklerini Lyon’a bildirdi... İşte detaylar...

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    Lyon’dan Boey’e 8 milyon euro
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    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin kıskacında. Fransız sağ bek oyuncusuna Ligue 1'in köklü ekibi Olympique Lyon talip oldu.



    CİMBOM TEKLİFİ REDDETTİ
    Sarı-Kırmızılılar, Boey için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray, Boey ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye transfer yapmak durumunda.



    SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
    2021-22 sezonunda Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilen Boey, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Sacha Boey, taraftarların da beğendiği isimler arasında.

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