Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçeli Arda Güler’in imzasında ‘Beyaz’ detay! İmzanın kilit ismi Ömer Faruk Beyaz
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, 3 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı. Alınan bilgilere göre Arda Güler'in imzasının perde arkasında Ömer Faruk Beyaz detayı var.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler dün 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı… Performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan 17 yaşındaki futbolcunun takımda kalması taraftarlara derin bir oh çektirdi.
Birçok Avrupa devinin transfer listesinde bulunan Arda Güler'in sözleşmesi bittikten sonra serbest kalarak takımdan ayrılmasından endişe ediliyordu.
Arda Güler gibi altyapıdan yükselen önemli bir yetenek olan 18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz tüm çabalara rağmen yeni sözleşmeye imza atmamış ve sezon başında bedelsiz olarak Stuttgark'a transfer olmuştu.
Ancak alınan bilgilere göre Arda Güler'in imzasının perde arkasında Ömer Faruk detayı var. Yöneticilerin Arda ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri sırasında Ömer Faruk'un Almanya'da çok az forma giydiği hatırlattığı ve "Önemli olan en doğru zamanda Avrupa'ya gitmek. Önce Fenerbahçe'de kalıcı ol, sonra biz senin Avrupa'ya transferin için önünü açacağız" dediği belirlendi.
Sezon başından bu yana sadece 4 Bundesliga maçında 68 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz'ın yaptığı tercihten dolayı pişman olduğu bir süredir konuşuluyordu.
Arda Güler'in imzasında yöneticilerin yaptığı Ömer Faruk vurgusunun önemli bir rol oynadığı ve genç yıldızın Avrupa hayallerini bir süre erteleyerek Fenerbahçe'de kaldığı belirlendi.