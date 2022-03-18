Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçeli Arda Güler’in imzasında ‘Beyaz’ detay! İmzanın kilit ismi Ömer Faruk Beyaz

Ancak alınan bilgilere göre Arda Güler'in imzasının perde arkasında Ömer Faruk detayı var. Yöneticilerin Arda ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri sırasında Ömer Faruk'un Almanya'da çok az forma giydiği hatırlattığı ve "Önemli olan en doğru zamanda Avrupa'ya gitmek. Önce Fenerbahçe'de kalıcı ol, sonra biz senin Avrupa'ya transferin için önünü açacağız" dediği belirlendi.